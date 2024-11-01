Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

Дефіцит бюджету в Україні складає близько 19-20%. До повномасштабного вторгнення показники були значно нижчими, а саме 3-4%.

Про це повідомив менеджер-економіст Павло Шеремета в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 31 жовтня.

Дефіцит держбюджету

Шеремета заявив, що дефіцит бюджету України виріс до 19-20% з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, у 2025 році показник може зрости ще більше.

"Між доходами і витратами є проміжок, у нашому випадку він називається дефіцит. Він дуже великий 19-20%. Я думаю, що він буде більший і наступного року також", — зауважив економіст.

Він додав, що нормальний дефіцит коливається в межах 3%. До повномасштабного вторгнення в Україні показник дефіциту складав 3-4%, проте зараз всі кошти йдуть на оборонну.

"Наш військовий бюджет — суттєво нижчий, ніж військовий бюджет країни-агресора. Хороша новина в тому, що нас підтримує світ, а я сподіваюся, що ця підтримка буде продовжуватися", — підкреслив Шеремета.

Нагадаємо, нардеп Галина Янченко заявила, що за два з половиною роки сектор оборонної промисловості в Україні зріс у шість разів.

Також ми писали про те, що Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2025 рік у першому читанні.