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Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

01 листопада 2024 р. 07:55

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07:55 Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

31 жовтня 2024
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23:39 Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

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22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

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17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

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13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

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13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

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Дефіцит бюджету в Україні складає близько 19-20%. До повномасштабного вторгнення показники були значно нижчими, а саме 3-4%.

Про це повідомив менеджер-економіст Павло Шеремета в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 31 жовтня.

Дефіцит держбюджету

Шеремета заявив, що дефіцит бюджету України виріс до 19-20% з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, у 2025 році показник може зрости ще більше. 

"Між доходами і витратами є проміжок, у нашому випадку він називається дефіцит. Він дуже великий 19-20%. Я думаю, що він буде більший і наступного року також", — зауважив економіст.

Він додав, що нормальний дефіцит коливається в межах 3%. До повномасштабного вторгнення в Україні показник дефіциту складав 3-4%, проте зараз всі кошти йдуть на оборонну.

"Наш військовий бюджет — суттєво нижчий, ніж військовий бюджет країни-агресора. Хороша новина в тому, що нас підтримує світ, а я сподіваюся, що ця підтримка буде продовжуватися", — підкреслив Шеремета.

Нагадаємо, нардеп Галина Янченко заявила, що за два з половиною роки сектор оборонної промисловості в Україні зріс у шість разів.

Також ми писали про те, що Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2025 рік у першому читанні.

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08:30 В ISW відповіли, чому Путіна не цікавлять переговори

08:29 Окупанти намагаються тиснути на Кругляківку — яка там ситуація

08:24 У Росії заявили про збиття 83 українських БпЛА на території РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:02 У Валенсії потужні зливи вбили понад 150 людей — фото наслідків

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07:55 Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

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22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

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