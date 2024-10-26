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Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

26 жовтня 2024 р. 20:40

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За два з половиною роки сектор оборонної промисловості в Україні зріс у шість разів. Українські бойові машини піхоти в півтора раза дешевші за закордонні аналоги.

Про це повідомила народний депутат Галина Янченко в ефірі Вечір.LIVE у суботу, 26 жовтня.

Виробництво української зброї

Янченко заявила, що з початку повномасштабного вторгнення український оборонно-промисловий комплекс зріс у шість разів. Наразі він може виробляти вчетверо більше зброї ніж держава спроможна викупити.

"Зараз він на дуже високому рівні. Ми можемо виробляти більше, ніж з державного бюджету купити. Тому це колосальне зростання. На сьогодні більше тисячі компаній в Україні займаються інноваційними розробками в плані озброєння і боєприпасів і так само виготовляють. Я вражена якістю розробок, якістю кінцевого продукту та ціною", — зазначила народний депутат.

Вона додала, що українські броньовані машини і бронетехніка, зокрема, БМП в півтора раза дешевші за німецькі, канадські чи австралійські аналоги.

"Проте найголовніше те, що українські БМП ми можемо ремонтувати тут і не втрачаємо час на те поки відправимо їх до Польщі. А ще чекаємо на запчастини з іншого континенту. Ця техніка і ця зброя рятує людські життя", — підкреслила Янченко.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall планує запустити на території України чотири заводи з виробництва озброєння, один вже працює.

Раніше ми писали про те, що в Україні триває розробка дронів-перехоплювачів для збиття російських "шахедів".

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21:21 Компанії можуть втратити право бронювати працівників, — ЗМІ

21:13 У Львові чоловік відмовився від повістки — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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