Экономист назвал показатель дефицита в бюджете Украины

Дефицит бюджета в Украине составляет около 19–20%. До полномасштабного вторжения показатели были значительно ниже, а именно 3-4%.

Об этом сообщил менеджер-экономист Павел Шеремета в эфире Вечір.LIVE в четверг, 31 октября.

Дефицит госбюджета

Шеремета заявил, что дефицит бюджета Украины вырос до 19-20% с начала полномасштабного вторжения. По его словам, в 2025 году показатель может вырасти еще больше.

"Между доходами и расходами есть промежуток, в нашем случае он называется дефицит. Он очень большой 19-20%. Я думаю, что он будет больше и в следующем году также", — отметил экономист.

Он добавил, что нормальный дефицит колеблется в пределах 3%. До полномасштабного вторжения в Украину показатель дефицита составлял 3-4%, однако сейчас все средства идут на оборону.

"Наш военный бюджет — существенно ниже, чем военный бюджет страны-агрессора. Хорошая новость в том, что нас поддерживает мир, а я надеюсь, что эта поддержка будет продолжаться", — подчеркнул Шеремета.

Напомним, нардеп Галина Янченко заявила, что за два с половиной года сектор оборонной промышленности в Украине вырос в шесть раз.

Также мы писали о том, что Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2025 год в первом чтении.