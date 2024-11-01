Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що щонайменше 100 мільярдів гривень, які закладені у бюджет, можна перенаправити. Вона наголосила, що це не першочергові потреби.

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 1 листопада.

Перенаправлення коштів з бюджету

Южаніна зазначила, що йдеться про підвищення витрат на оплату праці та поліпшення умов роботи. Крім цього, це і 25 млрд грн, які будуть використані за рішенням Кабміну на підставі подання Ради інвестицій.

"У статтях бюджету дуже багато "зашито" різних можливостей, які, звісно, не використовуються й можуть бути використані, як ця "тисяча": я захотів — я роздав. А те, що 25 млрд грн треба спрямувати на ЗСУ, — про це взагалі не йшлося ні на робочих групах, ні на засіданні ВРУ", — додала нардепка.

Нагадаємо, Верховна Рада України 31 жовтня ухвалила державний бюджет на 2025 рік у першому читанні.

Також менеджер-економіст Павло Шеремета заявив, що дефіцит бюджету в Україні становить приблизно 19-20%. Перед повномасштабним вторгненням цей показник був значно меншим — близько 3-4%.