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Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

01 листопада 2024 р. 10:30

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10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

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08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

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08:07 Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

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08:00 Коли з'явиться відстрочка у Резерв+ — ефір Ранок.LIVE

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Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що щонайменше 100 мільярдів гривень, які закладені у бюджет, можна перенаправити. Вона наголосила, що це не першочергові потреби.

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 1 листопада.

Перенаправлення коштів з бюджету

Южаніна зазначила, що йдеться про підвищення витрат на оплату праці та поліпшення умов роботи. Крім цього, це і 25 млрд грн, які будуть використані за рішенням Кабміну на підставі подання Ради інвестицій.

"У статтях бюджету дуже багато "зашито" різних можливостей, які, звісно, не використовуються й можуть бути використані, як ця "тисяча": я захотів — я роздав. А те, що 25 млрд грн треба спрямувати на ЗСУ, — про це взагалі не йшлося ні на робочих групах, ні на засіданні ВРУ", — додала нардепка.

Нагадаємо, Верховна Рада України 31 жовтня ухвалила державний бюджет на 2025 рік у першому читанні.

Також менеджер-економіст Павло Шеремета заявив, що дефіцит бюджету в Україні становить приблизно 19-20%. Перед повномасштабним вторгненням цей показник був значно меншим — близько 3-4%.

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11:04 Обстріл Харківщини — якою зброєю вдарили окупанти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:04 Білий дім відредагував скандальну цитату Байдена про сміття

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