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Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

1 ноября 2024 г. 10:30

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Народный депутат Нина Южанина заявила, что по меньшей мере 100 миллиардов гривен, которые заложены в бюджет, можно перенаправить. Она подчеркнула, что это не первоочередные нужды.

Об этом Нина Южанина сказала в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 1 ноября.

Перенаправление средств из бюджета

Южанина отметила, что речь идет о повышении расходов на оплату труда и улучшение условий работы. Кроме этого, это и 25 млрд грн, которые будут использованы по решению Кабмина на основании представления Совета инвестиций.

"В статьях бюджета очень много "зашито" различных возможностей, которые, конечно, не используются и могут быть использованы, как эта "тысяча": я захотел — я раздал. А то, что 25 млрд грн надо направить на ВСУ, — об этом вообще не шла речь ни на рабочих группах, ни на заседании ВРУ", — добавила нардеп.

Напомним, Верховная Рада Украины 31 октября приняла государственный бюджет на 2025 год в первом чтении.

Также менеджер-экономист Павел Шеремета заявил, что дефицит бюджета в Украине составляет около 19-20%. Перед полномасштабным вторжением этот показатель был значительно меньше — около 3-4%.

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