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Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

31 жовтня 2024 р. 23:39

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23:39 Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

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23:39 Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

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22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

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08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
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21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Експосол України в США Валерій Чалий повідомив, що 26% українського бюджету виділяється на оборону. Проте половину дефіциту покривають міжнародні партнери.

Про це дипломат розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Оборонний бюджет

Чалий наголосив, що навіть за такого обсягу допомоги ресурси для війни прийти Росії у другій половині 2025 року можуть виявитися недостатніми.

"Вчора ми збиралися та обговорювали, що в США немає пакету чи ленд-лізу (для України, — ред.) У них є тільки одне хороше рішення — відсотки від заморожених російських активів, більше 300 мільярдів, передавати Україні", — заявив експосол.

Раніше президент Володимир Зеленський Україна отримала лише 10% від ухваленого пакета допомоги Конгресом США. Затримки виникли через бюрократичні та логістичні перешкоди.

Нагадаємо, що видання Bloomberg повідомило, що вибори в Сполучених Штатах Америки можуть стати переломним моментом для України. Однак, незалежно від їх результатів, обсяги підтримки країни можуть скоротитися.

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23:55 Єрмак у Канаді обговорив повернення українських дітей з РФ

23:53 Чоловік відмовився від мобілізації через страх — що вирішив суд

23:44 Шахеди атакували Полтаву — у ДСНС показали фото наслідків

23:09 Louis Vuitton презентували будку для собак за 66 тисяч доларів

22:57 На Заході хотіли, аби Зеленський записав відеозаповіт, — Кулеба

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

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10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

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09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

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