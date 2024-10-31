Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

Експосол України в США Валерій Чалий повідомив, що 26% українського бюджету виділяється на оборону. Проте половину дефіциту покривають міжнародні партнери.

Про це дипломат розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Оборонний бюджет

Чалий наголосив, що навіть за такого обсягу допомоги ресурси для війни прийти Росії у другій половині 2025 року можуть виявитися недостатніми.

"Вчора ми збиралися та обговорювали, що в США немає пакету чи ленд-лізу (для України, — ред.) У них є тільки одне хороше рішення — відсотки від заморожених російських активів, більше 300 мільярдів, передавати Україні", — заявив експосол.

Раніше президент Володимир Зеленський Україна отримала лише 10% від ухваленого пакета допомоги Конгресом США. Затримки виникли через бюрократичні та логістичні перешкоди.

Нагадаємо, що видання Bloomberg повідомило, що вибори в Сполучених Штатах Америки можуть стати переломним моментом для України. Однак, незалежно від їх результатів, обсяги підтримки країни можуть скоротитися.