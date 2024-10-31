США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

Експосол України у США Валерій Чалий заявив, що якщо Південній Кореї загрожуватиме небезпека, США будуть готові вступити у війну. Він зазначив, що це включає можливість застосування ядерної зброї.

Про це дипломат розповів в ефірі Вечір.LIVE.

За яких умов США вступить у війну на боці Південної Кореї

"Якщо Південній Кореї загрожуватиме небезпека, США будуть готові вступити у війну, включно з можливістю застосування ядерної зброї", — заявив посол.

Він заявив, що про такий намір заявляє міністр оборони США Ллойд Остін.

"А якби така заява прозвучала Путіну перед вторгненням, він би не пішов би", — додав Чалий.

Нагадаємо, Кремль дуже схвильований тим, що на відповідь залучання для агресії в Україні бійців КНДР Південна Корея буде надавати ЗСУ більш потужну військову допомогу.

Раніше ми писали про те, що США заявили, що Південна Корея та Британія попередили про високу ціну, якщо Північна Корея надішле війська на допомогу Росії для агресії проти України.