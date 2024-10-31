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США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

31 жовтня 2024 р. 22:06

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22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

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17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

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Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

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09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

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08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

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Експосол України у США Валерій Чалий заявив, що якщо Південній Кореї загрожуватиме небезпека, США будуть готові вступити у війну. Він зазначив, що це включає можливість застосування ядерної зброї.

Про це дипломат розповів в ефірі Вечір.LIVE.

За яких умов США вступить у війну на боці Південної Кореї

"Якщо Південній Кореї загрожуватиме небезпека, США будуть готові вступити у війну, включно з можливістю застосування ядерної зброї", — заявив посол.

Він заявив, що про такий намір заявляє міністр оборони США Ллойд Остін. 

"А якби така заява прозвучала Путіну перед вторгненням, він би не пішов би", — додав Чалий.

Нагадаємо, Кремль дуже схвильований тим, що на відповідь залучання для агресії в Україні бійців КНДР Південна Корея буде надавати ЗСУ більш потужну військову допомогу. 

Раніше ми писали про те, що США заявили, що Південна Корея та Британія попередили про високу ціну, якщо Північна Корея надішле війська на допомогу Росії для агресії проти України. 

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22:52 В Мінекономіки назвали кількість заброньованих від мобілізації

22:30 Шахрай з Миколаївщини дурив військових — рішення суду

22:23 Відбивав сина від працівників ТЦК — як суд покарав чоловіка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:55 Зеленський назвав країни, які можуть дещо змінити у Формулі миру

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22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

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13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

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12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

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21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

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17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE