США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что если Южной Корее грозит опасность, США будут готовы вступить в войну. Он отметил, что это включает в себя возможность применения ядерного оружия.

Об этом дипломат рассказал в эфире Вечір.LIVE.

При каких условиях США вступят в войну на стороне Южной Кореи

"Если Южной Корее будет угрожать опасность, США будут готовы вступить в войну, включая возможность применения ядерного оружия", — заявил посол.

Он заявил, что о таком намерении заявляет министр обороны США Ллойд Остин.

"А если бы такое заявление прозвучало Путину перед вторжением, он бы не пошел", — добавил Чалый.

Напомним, Кремль очень взволнован тем, что в ответ на привлечение для агрессии в Украине бойцов КНДР Южная Корея будет оказывать ВСУ более мощную военную помощь.

Ранее мы писали о том, что США заявили, что Южная Корея и Британия предупредили о высокой цене, если Северная Корея направит войска на помощь России для агрессии против Украины.