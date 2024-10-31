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Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

31 октября 2024 г. 23:39

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23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

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22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

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08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

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23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

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22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

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17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

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13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

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13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

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12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

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08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что 26% украинского бюджета выделяется на оборону. Однако половину дефицита покрывают международные партнеры.

Об этом дипломат рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Оборонный бюджет

Чалый подчеркнул, что даже при таком объеме помощи ресурсы для войны прийти России во второй половине 2025 могут оказаться недостаточными.

"Вчера мы собирались и обсуждали, что в США нет пакета или ленд-лиза (для Украины, — ред.). У них есть только одно хорошее решение — проценты от замороженных российских активов, более 300 миллиардов, передавать Украине", — заявил экс-посол.

Ранее президент Владимир Зеленский Украина получила лишь 10% от принятого пакета помощи Конгрессом США. Задержки возникли из-за бюрократических и логистических препятствий.

Напомним, что издание Bloomberg сообщило, что выборы в Соединенных Штатах Америки могут стать переломным моментом для Украины. Однако вне зависимости от их результатов, объемы поддержки страны могут сократиться.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году