Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что 26% украинского бюджета выделяется на оборону. Однако половину дефицита покрывают международные партнеры.

Об этом дипломат рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Оборонный бюджет

Чалый подчеркнул, что даже при таком объеме помощи ресурсы для войны прийти России во второй половине 2025 могут оказаться недостаточными.

"Вчера мы собирались и обсуждали, что в США нет пакета или ленд-лиза (для Украины, — ред.). У них есть только одно хорошее решение — проценты от замороженных российских активов, более 300 миллиардов, передавать Украине", — заявил экс-посол.

Ранее президент Владимир Зеленский Украина получила лишь 10% от принятого пакета помощи Конгрессом США. Задержки возникли из-за бюрократических и логистических препятствий.

Напомним, что издание Bloomberg сообщило, что выборы в Соединенных Штатах Америки могут стать переломным моментом для Украины. Однако вне зависимости от их результатов, объемы поддержки страны могут сократиться.