Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Народный депутат Анна Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам. Она назвала это цинизмом и вседозволенностью.

Об этом Анна Скороход сказала в эфире Вечір.LIVE во вторник, 29 октября.

Повышение зарплат прокурорам

"Мы знаем, как прокуроры "сливают" дела и от того, что у них будет большая зарплата, вырастет и "такса", — отметила нардеп.

Она подчеркнула, что ситуацию это не изменит, так же как не меняется с антикоррупционными органами.

Скороход назвала неэффективной антикоррупционную работу ГБР, НАПК и НАБУ.

"Наибольшее количество дел, по которым ГБР делает себе статистику, — это СЗЧ. Это там, где ничего не надо делать. А когда начинается реальный антикоррупционный кейс, ... то пишешь в ГБР, НАПК, НАБУ — они все отвечают, что это не их подследственность", — добавила она.

Напомним, депутат Киевского городского совета Леонид Емец считает, что низкая заработная плата побуждает прокуроров и судей к получению взяток.

Также экономический эксперт Игорь Гарбарук выразил критику относительно планов Верховной Рады повысить зарплаты прокурорам, отметив, что их текущие доходы уже достаточно высоки.