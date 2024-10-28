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Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

28 жовтня 2024 р. 18:48

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18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

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17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

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16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

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14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

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13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

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Депутат Київської міської ради Леонід Ємець переконаний, що брати хабарі прокурорів і суддів спонукає невелика зарплата. При цьому він звернув увагу, що велика зарплатня ніяк не гарантує, що людина не братиме хабар.

Таку думку Ємець висловив в ефірі День.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Прокурори і судді беруть хабарі

Ємець звернув увагу, що будь-який посадовець постійно думає про те, де взяти гроші, якщо в нього невелика заробітна плата. При цьому гідна оплата праці — не гарантія того, що працівник відмовиться від хабаря.

"От суддя, голова Верховного суду України, пан Князєв, отримав зарплату десь на рівні 10 тисяч доларів на місяць. Питається, для нормальної людини, чого тобі ще не вистачає, особливо коли війна?", — риторично запитує Ємець.

Депутат переконаний, що якийсь інстинкт самозбереження мав би існувати у потенційних хабарників.

"Але все одно при зарплаті в 10 тисяч доларів все одно рука потягнулася до великого хабаря", — заявив нардеп.

Нагадаємо, в Україні з початку жовтня виявлено декілька корупційних схем в обласних медико-соціальних експертних комісіях. Найбільший "заробіток" зафіксовано у голови комісії Хмельницької області.

Раніше у Львові затримали посадовця ТЦК за підозрою у хабарництві. Він вимагав дві тисячі доларів за вирішення питання про непокарання нетверезого солдата.

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19:08 До Тбілісі прибув Орбан, якого освистали протестувальники — відео

19:07 У Львові ДБР проводить обшуки у керівника МСЕК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:58 Стало відоме місце Довбика у голосуванні за Золотий м'яч-2024

18:53 Українці активно звертаються до центрів рекрутингу — інфографіка

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17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

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14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

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