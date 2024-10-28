Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Депутат Київської міської ради Леонід Ємець переконаний, що брати хабарі прокурорів і суддів спонукає невелика зарплата. При цьому він звернув увагу, що велика зарплатня ніяк не гарантує, що людина не братиме хабар.

Таку думку Ємець висловив в ефірі День.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Прокурори і судді беруть хабарі

Ємець звернув увагу, що будь-який посадовець постійно думає про те, де взяти гроші, якщо в нього невелика заробітна плата. При цьому гідна оплата праці — не гарантія того, що працівник відмовиться від хабаря.

"От суддя, голова Верховного суду України, пан Князєв, отримав зарплату десь на рівні 10 тисяч доларів на місяць. Питається, для нормальної людини, чого тобі ще не вистачає, особливо коли війна?", — риторично запитує Ємець.

Депутат переконаний, що якийсь інстинкт самозбереження мав би існувати у потенційних хабарників.

"Але все одно при зарплаті в 10 тисяч доларів все одно рука потягнулася до великого хабаря", — заявив нардеп.

Нагадаємо, в Україні з початку жовтня виявлено декілька корупційних схем в обласних медико-соціальних експертних комісіях. Найбільший "заробіток" зафіксовано у голови комісії Хмельницької області.

Раніше у Львові затримали посадовця ТЦК за підозрою у хабарництві. Він вимагав дві тисячі доларів за вирішення питання про непокарання нетверезого солдата.