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Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

28 октября 2024 г. 18:48

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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Депутат Киевского городского совета Леонид Емец убежден, что брать взятки прокуроров и судей побуждает небольшая зарплата. При этом он обратил внимание, что большая зарплата никак не гарантирует, что человек не будет взятку.

Такое мнение Емец высказал в эфире День.LIVE в понедельник, 28 октября.

Прокуроры и судьи берут взятки

Емец обратил внимание, что любое должностное лицо постоянно думает о том, где взять деньги, если у него небольшая заработная плата. При этом достойная оплата труда — не гарантия того, что работник откажется от взятки.

"Вот судья, председатель Верховного суда Украины, господин Князев, получил зарплату где-то на уровне 10 тысяч долларов в месяц. Спрашивается, для нормального человека, чего тебе еще не хватает, особенно когда война?", — риторически спрашивает Емец.

Депутат убежден, что какой-то инстинкт самосохранения должен существовать у потенциальных взяточников.

"Но все равно при зарплате в 10 тысяч долларов все равно рука потянулась к большой взятке", — заявил нардеп.

Напомним, в Украине с начала октября выявлено несколько коррупционных схем в областных медико-социальных экспертных комиссиях. Самый большой "заработок" зафиксирован у главы комиссии Хмельницкой области.

Ранее во Львове задержали чиновника ТЦК по подозрению во взяточничестве. Он требовал две тысячи долларов за решение вопроса о наказании нетрезвого солдата.

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23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

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21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

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20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

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18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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