Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Депутат Киевского городского совета Леонид Емец убежден, что брать взятки прокуроров и судей побуждает небольшая зарплата. При этом он обратил внимание, что большая зарплата никак не гарантирует, что человек не будет взятку.

Такое мнение Емец высказал в эфире День.LIVE в понедельник, 28 октября.

Прокуроры и судьи берут взятки

Емец обратил внимание, что любое должностное лицо постоянно думает о том, где взять деньги, если у него небольшая заработная плата. При этом достойная оплата труда — не гарантия того, что работник откажется от взятки.

"Вот судья, председатель Верховного суда Украины, господин Князев, получил зарплату где-то на уровне 10 тысяч долларов в месяц. Спрашивается, для нормального человека, чего тебе еще не хватает, особенно когда война?", — риторически спрашивает Емец.

Депутат убежден, что какой-то инстинкт самосохранения должен существовать у потенциальных взяточников.

"Но все равно при зарплате в 10 тысяч долларов все равно рука потянулась к большой взятке", — заявил нардеп.

Напомним, в Украине с начала октября выявлено несколько коррупционных схем в областных медико-социальных экспертных комиссиях. Самый большой "заработок" зафиксирован у главы комиссии Хмельницкой области.

Ранее во Львове задержали чиновника ТЦК по подозрению во взяточничестве. Он требовал две тысячи долларов за решение вопроса о наказании нетрезвого солдата.