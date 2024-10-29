Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні arrow
Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

29 жовтня 2024 р. 10:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text
Термінова новина

10:11Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text
Термінова новина

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Економічний експерт розкритикував наміри Верховної Ради збільшити заробітні плати прокурорам. Він наголосив, що вони і так отримують доволі високі зарплати.

Про це висловився зокрема Ігор Гарбарук в ефірі Ранок.LIVE 29 жовтня.

Заробітні плати прокурорів в Україні

Ігор Гарбарук заявив, що підвищення заробітних плат прокурорам недоцільне, оскільки вони і так отримують високі суми. 

"У прокурорів не найменша зарплата в Україні. В минулому році середня зарплата прокурорського складу була 68 тисяч гривень. Чомусь ніхто не згадує, що потрібно підіймати заробітні плати вчителям, медикам чи військовим", — заявив він.

Також він додав, що таке рішення може викликати гостру суспільну реакцію на тлі корупційних скандалів. Крім того, більша частина населення має низькі заробітні плати, а інші й зовсім безробітні. 

Нагадаємо, нещодавно депутат Київської міської ради Леонід Ємець заявив, що прокурори та судді беруть хабарі через низькі зарплати. 

Також адвокат пояснив, які наслідки будуть для тих, хто скористався фіктивними послугами МСЕК за хабарі задля уникнення мобілізації. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:14 Обстріли Харкова — прокуратура показала відео з коптера

11:00 Жителям двох регіонів дадуть кошти на оренду житла — умови

10:43 На Одещині затримали контрабандні заготовки — куди везли

10:41 Зарплати до 4 тис. доларів — що запропонує ринок праці у Польщі

10:41 Атака дронів на Україну — скільки "шахедів" збила ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:29 США назвали, що потрібно Грузії для євроатлантичної інтеграції

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text
Термінова новина

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

10:10 Прикордонники показали, яку техніку РФ знищили на Харківщині

10:07 Кістки стирчать з кручі — на Одещині розмиває старовинний цвинтар

11:14 Обстріли Харкова — прокуратура показала відео з коптера

11:00 Жителям двох регіонів дадуть кошти на оренду житла — умови

10:43 На Одещині затримали контрабандні заготовки — куди везли

10:41 Зарплати до 4 тис. доларів — що запропонує ринок праці у Польщі

10:41 Атака дронів на Україну — скільки "шахедів" збила ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:29 США назвали, що потрібно Грузії для євроатлантичної інтеграції

10:10 Прикордонники показали, яку техніку РФ знищили на Харківщині

10:07 Кістки стирчать з кручі — на Одещині розмиває старовинний цвинтар

09:53 Нові ціни на продукти змінили харчові звички громадян — деталі

09:40 У Сумах пролунав гучний вибух

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text
Термінова новина

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів