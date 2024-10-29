Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Економічний експерт розкритикував наміри Верховної Ради збільшити заробітні плати прокурорам. Він наголосив, що вони і так отримують доволі високі зарплати.

Про це висловився зокрема Ігор Гарбарук в ефірі Ранок.LIVE 29 жовтня.

Заробітні плати прокурорів в Україні

Ігор Гарбарук заявив, що підвищення заробітних плат прокурорам недоцільне, оскільки вони і так отримують високі суми.

"У прокурорів не найменша зарплата в Україні. В минулому році середня зарплата прокурорського складу була 68 тисяч гривень. Чомусь ніхто не згадує, що потрібно підіймати заробітні плати вчителям, медикам чи військовим", — заявив він.

Також він додав, що таке рішення може викликати гостру суспільну реакцію на тлі корупційних скандалів. Крім того, більша частина населення має низькі заробітні плати, а інші й зовсім безробітні.

Нагадаємо, нещодавно депутат Київської міської ради Леонід Ємець заявив, що прокурори та судді беруть хабарі через низькі зарплати.

Також адвокат пояснив, які наслідки будуть для тих, хто скористався фіктивними послугами МСЕК за хабарі задля уникнення мобілізації.