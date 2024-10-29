Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Экономический эксперт подверг критике намерения Верховной Рады увеличить заработные платы прокурорам. Он подчеркнул, что они и так получают достаточно высокие зарплаты.

Об этом высказался в частности Игорь Гарбарук в эфире Ранок.LIVE 29 октября.

Заработные платы прокуроров в Украине

Игорь Гарбарук заявил, что повышение зарплат прокурорам нецелесообразно, поскольку они и так получают высокие суммы.

"У прокуроров не самая маленькая зарплата в Украине. В прошлом году средняя зарплата прокурорского состава была 68 тысяч гривен. Почему-то никто не вспоминает, что нужно поднимать заработные платы учителям, медикам или военным", — заявил он.

Также он добавил, что такое решение может вызвать острую общественную реакцию на фоне коррупционных скандалов. Кроме того, большая часть населения имеет низкие заработные платы, а другие и вовсе безработные.

Напомним, недавно депутат Киевского городского совета Леонид Емец заявил, что прокуроры и судьи берут взятки из-за низких зарплат.

Также адвокат объяснил, какие последствия будут для тех, кто воспользовался фиктивными услугами МСЭК за взятки во избежание мобилизации.