Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Народна депутатка Анна Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам. Вона назвала це цинізмом та вседозволеністю.

Про це Анна Скороход сказала в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 29 жовтня.

Підвищення зарплат прокурорам

"Ми знаємо, як прокурори "зливають" справи і від того, що в них буде більша зарплата, виросте і "такса", — зазначила нардепка.

Вона наголосила, що ситуацію це не змінить, так само як не змінюється з антикорупційними органами.

Скороход назвала неефективною антикорупційну роботу ДБР, НАЗК та НАБУ.

"Найбільша кількість справ, через яку ДБР робить собі статистику, — це СЗЧ. Це там, де нічого не треба робити. А коли починається реальний антикорупційний кейс, ... то пишеш в ДБР, НАЗК, НАБУ — вони всі відповідають, що це не їхня підслідність", — додала вона.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради Леонід Ємець вважає, що низька заробітна плата спонукає прокурорів та суддів до отримання хабарів.

Також економічний експерт Ігор Гарбарук висловив критику щодо планів Верховної Ради підвищити зарплати прокурорам, зазначивши, що їхні поточні доходи вже є досить високими.