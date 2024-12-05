Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Народный депутат Виктория Гриб рассказала, что первый уровень защиты функционирует на всех энергообъектах Украины, а второй — покрывает около 80%. В свою очередь, с третьим существуют проблемы.

Об этом Гриб сообщила в эфире Вечір.LIVE в четверг, 5 декабря.

Уровень безопасности энергообъектов

Депутат подчеркнула, что привлечение помощи от международных партнеров, в том числе поставки систем ПВО, будет значительно эффективнее строительства подземной инфраструктуры.

"Представьте себе энергетический объект: это могут быть огромные квадратные метры и даже гектары. Это мы говорим о сотнях миллиардов долларов. Где сейчас брать? Никто сейчас не ответит, потому что защитить на 100% сегодня невозможно", — пояснила свою мнение Гриб.

При этом она поддержала мирные переговоры как путь к остановке войны.

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