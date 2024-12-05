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Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

05 грудня 2024 р. 19:58

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18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

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17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

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13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

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13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

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13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

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01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

Народна депутатка Вікторія Гриб розповіла, що перший рівень захисту функціонує на всіх енергооб’єктах України, а другий — покриває близько 80%. Натомість, з третім існують проблеми.

Про це Гриб повідомила в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 5 грудня.

Рівень безпеки енергооб'єктів

Депутатка наголосила, що залучення допомоги від міжнародних партнерів, зокрема постачання систем ППО, буде значно ефективнішим, ніж будівництво підземної інфраструктури.

"Уявіть собі енергетичний об'єкт: це можуть бути величезні квадратні метри й навіть гектари. Це ми говоримо про сотні мільярдів доларів. Де зараз брати? Ніхто зараз не дасть відповіді, тому що захистити на 100% на сьогодні неможливо", — пояснила свою думку Гриб.

При цьому вона підтримала мирні переговори як шлях до зупинення війни.

Раніше ми писали, що російські війська здійснили атаку на Рівненську область. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив невтішну заяву щодо ситуації зі світлом.

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19:49 Україні потрібні гарантії безпеки, а не обіцянки, — Зеленський

19:33 У Львові відбулося урочисте відкриття різдвяної ялинки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:19 1000 грн від держави — Укрпошта попередила про важливі зміни

19:03 Відключення світла в Одесі — графіки на п'ятницю 6 грудня

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19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

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18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

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