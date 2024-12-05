Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Народна депутатка Вікторія Гриб розповіла, що перший рівень захисту функціонує на всіх енергооб’єктах України, а другий — покриває близько 80%. Натомість, з третім існують проблеми.

Про це Гриб повідомила в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 5 грудня.

Рівень безпеки енергооб'єктів

Депутатка наголосила, що залучення допомоги від міжнародних партнерів, зокрема постачання систем ППО, буде значно ефективнішим, ніж будівництво підземної інфраструктури.

"Уявіть собі енергетичний об'єкт: це можуть бути величезні квадратні метри й навіть гектари. Це ми говоримо про сотні мільярдів доларів. Де зараз брати? Ніхто зараз не дасть відповіді, тому що захистити на 100% на сьогодні неможливо", — пояснила свою думку Гриб.

При цьому вона підтримала мирні переговори як шлях до зупинення війни.

Раніше ми писали, що російські війська здійснили атаку на Рівненську область. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив невтішну заяву щодо ситуації зі світлом.