Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Російські війська 28 листопада здійснили ракетно-дроновий удар. Він був спрямований на об’єкти енергетики України. Внаслідок цього відключення світла триватимуть близько 6-8 годин на добу.

Про це повідомив експерт з енергетики Юрій Корольчук в ефірі День.LIVE.

Яка ситуація в енергосистемі

Корольчук зазначив, що Росія продовжує реалізовувати план дестабілізації української енергосистеми.

"На Заході країни зазнали ударів, зокрема, підстанції та газові об'єкти, що ускладнює відновлення їхньої проєктної потужності", — додав експерт.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що через обстріли до кінця доби 28 листопада будуть застосовуватись три черги відключень світла для побутових споживачів одночасно.

Внаслідок нічних та ранкових обстрілів РФ пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. Через це в деяких областях діють аварійні відключення.