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Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

28 ноября 2024 г. 15:01

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Российские войска 28 ноября нанесли ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины. В результате этого отключения света будут продолжаться около 6-8 часов в сутки.

Об этом сообщил эксперт по энергетике Юрий Корольчук в эфире День.LIVE.

Какая ситуация в энергосистеме

Корольчук отметил, что Россия продолжает реализовывать план дестабилизации украинской энергосистемы.

"На Западе страны получили удары, в частности подстанции и газовые объекты, что затрудняет восстановление их проектной мощности", — добавил эксперт.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что из-за обстрелов до конца суток 28 ноября будут применяться три очереди отключений света для бытовых потребителей одновременно.

В результате ночных и утренних обстрелов РФ повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Поэтому в некоторых областях действуют аварийные отключения.

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