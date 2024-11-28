Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Российские войска 28 ноября нанесли ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины. В результате этого отключения света будут продолжаться около 6-8 часов в сутки.

Об этом сообщил эксперт по энергетике Юрий Корольчук в эфире День.LIVE.

Какая ситуация в энергосистеме

Корольчук отметил, что Россия продолжает реализовывать план дестабилизации украинской энергосистемы.

"На Западе страны получили удары, в частности подстанции и газовые объекты, что затрудняет восстановление их проектной мощности", — добавил эксперт.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что из-за обстрелов до конца суток 28 ноября будут применяться три очереди отключений света для бытовых потребителей одновременно.

В результате ночных и утренних обстрелов РФ повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Поэтому в некоторых областях действуют аварийные отключения.