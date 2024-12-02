У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Російські війська в ніч проти понеділка, 2 грудня, запустили дрон по будинку у Тернополі. На місці удару виявлено уламки безпілотника "Герань".

Про це розповів голова ОВА В'ячеслав Негода в ефірі Ранок.LIVE.

Атака на Тернопіль 2 грудня

Негода підтвердив влучання російського дрона по житловому будинку. За його словами, на місці було виявлено уламки БпЛА "Герань", який розірвався під час влучання.

"Це ще один факт, який підтверджує, що ворог часто завдає своїх ударів по соціальній інфраструктурі, щоб влаштувати терор серед мирних жителів, оскільки в цьому районі не було жодних об'єктів, ні критичної інфраструктури, ні інших особливих об'єктів", — наголосив голова ОВА.

Він додав, що постраждалих тимчасово розмістили в наметах ДСНС поблизу школи та лікарень, де їм надають допомогу. Також загинув 45-річний мешканець Тернополя.

Раніше у ДСНС показали наслідки російського удару безпілотником по багатоповерхівці у Тернополі.

Також окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе. У місті лунали вибухи, працювала ППО.