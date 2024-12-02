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У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

02 грудня 2024 р. 09:17

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17:28Завершення війни — як це бачать одесити

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09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

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Російські війська в ніч проти понеділка, 2 грудня, запустили дрон по будинку у Тернополі. На місці удару виявлено уламки безпілотника "Герань".

Про це розповів голова ОВА В'ячеслав Негода в ефірі Ранок.LIVE.

Атака на Тернопіль 2 грудня

Негода підтвердив влучання російського дрона по житловому будинку. За його словами, на місці було виявлено уламки БпЛА "Герань", який розірвався під час влучання.

"Це ще один факт, який підтверджує, що ворог часто завдає своїх ударів по соціальній інфраструктурі, щоб влаштувати терор серед мирних жителів, оскільки в цьому районі не було жодних об'єктів, ні критичної інфраструктури, ні інших особливих об'єктів", — наголосив голова ОВА.

Він додав, що постраждалих тимчасово розмістили в наметах ДСНС поблизу школи та лікарень, де їм надають допомогу. Також загинув 45-річний мешканець Тернополя.

Раніше у ДСНС показали наслідки російського удару безпілотником по багатоповерхівці у Тернополі.

Також окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе. У місті лунали вибухи, працювала ППО.

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08:57 Били навіть жінок — у Грузії силовики напали на людей у метро

08:51 Компенсація за комуналку — кому і за що повернуть гроші

08:51 Пільги на комуналку — кому дають знижку від 50% до 100%

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
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21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
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19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

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15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

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08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

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23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

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