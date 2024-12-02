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В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

2 декабря 2024 г. 9:17

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19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

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15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

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08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

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23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

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Российские войска в ночь на понедельник, 2 декабря, запустили дрон по дому в Тернополе. На месте удара обнаружены обломки беспилотника "Герань".

Об этом рассказал глава ОВА Вячеслав Негода в эфире Ранок.LIVE.

Атака на Тернополь 2 декабря

Непогода подтвердил попадание российского дрона по жилому дому. По его словам, на месте были обнаружены обломки БпЛА "Герань", который разорвался во время попадания.

"Это еще один факт, подтверждающий, что враг часто наносит свои удары по социальной инфраструктуре, чтобы устроить террор среди мирных жителей, поскольку в этом районе не было никаких объектов, ни критической инфраструктуры, ни других особых объектов", — подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что пострадавших временно разместили в палатках ГСЧС вблизи школы и больниц, где им оказывают помощь. Также погиб 45-летний житель Тернополя.

Ранее в ГСЧС показали последствия российского удара беспилотником по многоэтажке в Тернополе.

Также кафиры ночью атаковали Киев дронами-камикадзе. В городе раздавались взрывы, работала ПВО.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

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15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

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08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

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