Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

В Украине 1 января планируют прекратить транзит российского газа. Однако текущие запасы в хранилищах пока невелики, что может привести к газовому кризису.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 11 октября.

Будет ли газовый кризис в Украине

Кучеренко заявил, что транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может прекратиться уже с 1 января. Он предупредил о возможных серьезных последствиях для Украины из-за снижения давления в системе до нуля.

"Еще одна огромная проблема у нас получается, судя по всему с 1 января не будет транзита газа. Давление на входе в украинскую ГТС будет ноль и как будет вести себя система никто не знает", — отметил нардеп.

Он напомнил о подобной ситуации в 2009 году, когда Украина две недели оставалась без газа с российской стороны.

"Однако тогда в хранилищах было 22 миллиарда кубов газа, что помогло поддержать давление в системе. А сейчас в хранилище 12 млрд и как оно будет вести себя огромный вопрос. Я не хочу пугать, но там не все так хорошо", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией по истечении срока ее действия.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в Украине зимой могут ввести графики поставок газа, а отключения электроэнергии неизбежны.