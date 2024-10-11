Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

В Україні 1 січня планують припинити транзит російського газу. Проте поточні запаси у сховищах наразі невеликі, що може призвести до газової кризи.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 11 жовтня.

Чи буде газова криза в Україні

Кучеренко заявив, що транзит газу через українську газотранспортну систему (ГТС) може припинитися вже з 1 січня. Він попередив про можливі серйозні наслідки для України через зниження тиску в системі до нуля.

"Ще одна величезна проблема у нас виходить, судячи з усього з 1 січня не буде транзиту газу. Тиск на вході в українську ГТС буде нуль і як поводитиметься система ніхто не знає", — зауважив нардеп.

Він нагадав про подібну ситуацію у 2009 році, коли Україна два тижні залишалася без газу з російського боку.

"Проте тоді у сховищах було 22 мільярди кубів газу, що допомогло підтримати тиск у системі. А зараз у сховищі 12 млрд і як воно поводитиметься величезне питання. Я не хочу лякати, але там не все так добре", — наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в Україні узимку можуть запровадити графіки постачання газу, а відключення електроенергії неминучі.