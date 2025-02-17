Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Украинское законодательство не дает права действующим военнослужащим баллотироваться на местных или парламентских выборах. Поэтому надо предусмотреть такую возможность и гарантировать военным право быть избранными.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 17 февраля.

Военные на выборах

"Когда мы начинаем говорить вообще о тематике выборов. Одна из них это каким образом обеспечить право для не просто голосований, права выбора для военнослужащих, а и права быть избранным среди военнослужащих", — сказал Кицак.

Он уточнил, что к сожалению, сейчас наше законодательное поле не дает возможности действующим военным баллотироваться на те или иные должности. Если мы говорим, например о парламентских выборах или местных. По мнению нардепа, для того, чтобы предусмотреть этот важный элемент и гарантировать военным право быть избранным — нам необходимо предусмотреть систему.

"Мы работаем с такими элементами "а что, если". А что если мощные командиры, которые проявят свою политическую позицию и захотят быть избранными — что произойдет и на кого нужно будет возложить исполняющие обязанности определенной бригады или соединения. Или если это активные военные, и очень много этих "но" на которые ответов в настоящее время нет", — добавил он.

Ранее нардеп Владимир Мороз заявил, что проведение выборов в Украине сейчас невозможно, потому что многие украинцы находятся на фронте.

А по мнению нардепа Нины Южаниной, в Украине фактически началась предвыборная борьба.