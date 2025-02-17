Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов arrow
Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

17 февраля 2025 г. 13:55

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Text

13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
Text

19:47Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Text

13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
Text

19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Украинское законодательство не дает права действующим военнослужащим баллотироваться на местных или парламентских выборах. Поэтому надо предусмотреть такую возможность и гарантировать военным право быть избранными.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 17 февраля.

Военные на выборах

"Когда мы начинаем говорить вообще о тематике выборов. Одна из них это каким образом обеспечить право для не просто голосований, права выбора для военнослужащих, а и права быть избранным среди военнослужащих", — сказал Кицак.

Он уточнил, что к сожалению, сейчас наше законодательное поле не дает возможности действующим военным баллотироваться на те или иные должности. Если мы говорим, например о парламентских выборах или местных. По мнению нардепа, для того, чтобы предусмотреть этот важный элемент и гарантировать военным право быть избранным — нам необходимо предусмотреть систему.

"Мы работаем с такими элементами "а что, если". А что если мощные командиры, которые проявят свою политическую позицию и захотят быть избранными — что произойдет и на кого нужно будет возложить исполняющие обязанности определенной бригады или соединения. Или если это активные военные, и очень много этих "но" на которые ответов в настоящее время нет",  добавил он.

Ранее нардеп Владимир Мороз заявил, что проведение выборов в Украине сейчас невозможно, потому что многие украинцы находятся на фронте.

А по мнению нардепа Нины Южаниной, в Украине фактически началась предвыборная борьба.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:44 Ответственность за неявку по повесткам — отличия

14:40 Краснокнижная птица погибла от мазута на Одесчине

14:39 Microsoft усилит польскую армию — что получат военные

14:35 В Киеве экс-директор ритуальной службы нанес ущерб на 2 млн грн

14:30 Денежное довольствие в ВСУ — изменятся ли выплаты с 1 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:20 Ударят аномальные морозы — прогноз погоды на завтра в Харькове

14:15 Укрзализныця упростила требования во время закупок — детали

14:14 В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно

14:11 Украина не примет соглашения, заключенные без нее, — Зеленский

14:06 У чиновника Минюста хотят забрать элитное авто — какая причина

14:44 Ответственность за неявку по повесткам — отличия

14:40 Краснокнижная птица погибла от мазута на Одесчине

14:39 Microsoft усилит польскую армию — что получат военные

14:35 В Киеве экс-директор ритуальной службы нанес ущерб на 2 млн грн

14:30 Денежное довольствие в ВСУ — изменятся ли выплаты с 1 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:20 Ударят аномальные морозы — прогноз погоды на завтра в Харькове

14:15 Укрзализныця упростила требования во время закупок — детали

14:14 В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно

14:11 Украина не примет соглашения, заключенные без нее, — Зеленский

14:06 У чиновника Минюста хотят забрать элитное авто — какая причина

06:40 Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале

06:27 Продать или зарегистрировать — что делать с украинскими авто в ЕС

16 февраля 2025

06:40 Деньги за лом — какие тарифы на чермет в Украине в феврале

15 февраля 2025

06:52 Эксперимент на молодежи — подводные камни контракта для 18-летних

06:40 Рынок золота в феврале — новые тарифы в ломбардах Украины

14 февраля 2025

18:15 Деньги на войну — какие страны покупают российский газ и почему

07:15 Война за рынок ЕС — как Трамп хочет забрать у РФ "газовую иглу"

06:52 Выбрала Трампа, а не сына — кто такая Кэролайн Ливитт

06:40 Изменения на рынке лома — новые цены на латунь в феврале

13 февраля 2025

06:52 Слушается Трампа — кто такой новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф

Text

13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Text

13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
Text

19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Text

13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE