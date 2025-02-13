Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Народний депутат Володимир Мороз переконаний, що провести вибори в Україні неможливо, бо багато українців перебувають на фронті. За його словами, ці люди також хотіли б балотуватися в президенти або народні депутати.

Про це Мороз повідомив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 13 лютого.

Провести вибори наразі неможливо

Мороз також наголосив на словах президента, який зазначав, що "виборчий процес може бути лише після досягнення справжнього миру".

"Я знаю багато хлопців, які сьогодні знаходяться на передовій, працюють в піхоті, на рубежах і в окопах, які б також хотіли взяти участь у політичному житті нашої країни", — пояснив нардеп.

Він також додав, що вибори можуть бути проведені, коли настане мир. Але це має бути мир, який узгоджений з українською стороною і який передбачає належні гарантії безпеки.

Раніше ми повідомляли, що Трамп заявив, що в Україні мають провести вибори. При цьому глава Білого дому не уточнив, про який проміжок часу вибори мають відбутися.

Нагадаємо, що після розмов американського та українського лідерів, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що сторони домовилися про негайний початок роботи команд щодо завершення війни.