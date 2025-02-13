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Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

13 лютого 2025 р. 21:09

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21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

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15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

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17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

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13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

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21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Text

13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

Text

13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

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Text

11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

Text

08:00 Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

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17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

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13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

Народний депутат Володимир Мороз переконаний, що провести вибори в Україні неможливо, бо багато українців перебувають на фронті. За його словами, ці люди також хотіли б балотуватися в президенти або народні депутати.

Про це Мороз повідомив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 13 лютого.

Провести вибори наразі неможливо

Мороз також наголосив на словах президента, який зазначав, що "виборчий процес може бути лише після досягнення справжнього миру".

"Я знаю багато хлопців, які сьогодні знаходяться на передовій, працюють в піхоті, на рубежах і в окопах, які б також хотіли взяти участь у політичному житті нашої країни", — пояснив нардеп. 

Він також додав, що вибори можуть бути проведені, коли настане мир. Але це має бути мир, який узгоджений з українською стороною і який передбачає належні гарантії безпеки.

Раніше ми повідомляли, що Трамп заявив, що в Україні мають провести вибори. При цьому глава Білого дому не уточнив, про який проміжок часу вибори мають відбутися.

Нагадаємо, що після розмов американського та українського лідерів, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що сторони домовилися про негайний початок роботи команд щодо завершення війни.

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21:35 Евакуація з Херсона — як вона відбувається сьогодні

21:33 Виплати родинам загиблих Героїв — яку допомогу надають у 2025

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:21 Шольц просить ввести надзвичайний стан — причина

21:15 Берінчик та Девіс пройшли процедуру зважування — відео

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15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

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