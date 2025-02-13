Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас arrow
Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

13 февраля 2025 г. 21:09

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

Народный депутат Владимир Мороз убежден, что провести выборы в Украине невозможно, потому что многие украинцы находятся на фронте. По его словам, эти люди также хотели бы баллотироваться в президенты или народные депутаты.

Об этом Мороз сообщил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 13 февраля.

Провести выборы пока невозможно

Мороз также отметил слова президента, который отмечал, что "избирательный процесс может быть только после достижения настоящего мира".

"Я знаю много ребят, которые сегодня находятся на передовой, работают в пехоте, на рубежах и в окопах, которые также хотели бы принять участие в политической жизни нашей страны", — пояснил нардеп.

Он также добавил, что выборы могут быть проведены, когда наступит мир. Но это должен быть мир, который согласован с украинской стороной и который предусматривает надлежащие гарантии безопасности.

Ранее мы сообщали, что Трамп заявил, что в Украине должны провести выборы. При этом глава Белого дома не уточнил, о каком промежутке времени выборы должны состояться.

Напомним, что после разговоров американского и украинского лидеров, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны договорились о немедленном начале работы команд по завершению войны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:21 Шольц просит ввести чрезвычайное положение — причина

21:15 Беринчик и Дэвис прошли процедуру взвешивания — видео

21:14 Попытка дать взятку руководителю ЦООВ — НАБУ направило дело в суд

Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

20:54 Графики отключений на завтра — когда одесситы будут со светом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Зеленский обсудил с Науседой координацию между союзниками

20:49 Синоптики дали обнадеживающий прогноз по погоде завтра

20:23 В Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде завтра

20:04 Продление срока прохождения ВВК — Зеленский подписал закон

20:03 Улицы Средней в Одессе больше нет — как ее переименовали

21:21 Шольц просит ввести чрезвычайное положение — причина

21:15 Беринчик и Дэвис прошли процедуру взвешивания — видео

21:14 Попытка дать взятку руководителю ЦООВ — НАБУ направило дело в суд

20:54 Графики отключений на завтра — когда одесситы будут со светом

20:52 Зеленский обсудил с Науседой координацию между союзниками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:49 Синоптики дали обнадеживающий прогноз по погоде завтра

20:23 В Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде завтра

20:04 Продление срока прохождения ВВК — Зеленский подписал закон

20:03 Улицы Средней в Одессе больше нет — как ее переименовали

20:00 Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио

06:52 Слушается Трампа — кто такой новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф

06:40 Как заработать на металле — цены на лом алюминия в феврале

12 февраля 2025

18:05 Revolut в Украине — как работает британский конкурент Monobank

11 февраля 2025

15:55 Стоимость земли в Украине в 2025 — самые дорогие участки февраля

06:50 Торговые войны США — к чему готовиться украинцам

06:40 Как в Украине зарабатывают на металле и цены на чермет в феврале

06:20 Отключения света в Украине — будут ли вводить графики

10 февраля 2025

06:52 Дональд Трамп младший — чем известен старший сын президента США

06:40 Как заработать на золоте и какие изделия принимают дороже всего

9 февраля 2025

14:15 Где дешевле — сравнение цен на билеты Укрзализныци и стран ЕС

Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время