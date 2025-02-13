Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Народный депутат Владимир Мороз убежден, что провести выборы в Украине невозможно, потому что многие украинцы находятся на фронте. По его словам, эти люди также хотели бы баллотироваться в президенты или народные депутаты.

Об этом Мороз сообщил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 13 февраля.

Провести выборы пока невозможно

Мороз также отметил слова президента, который отмечал, что "избирательный процесс может быть только после достижения настоящего мира".

"Я знаю много ребят, которые сегодня находятся на передовой, работают в пехоте, на рубежах и в окопах, которые также хотели бы принять участие в политической жизни нашей страны", — пояснил нардеп.

Он также добавил, что выборы могут быть проведены, когда наступит мир. Но это должен быть мир, который согласован с украинской стороной и который предусматривает надлежащие гарантии безопасности.

Ранее мы сообщали, что Трамп заявил, что в Украине должны провести выборы. При этом глава Белого дома не уточнил, о каком промежутке времени выборы должны состояться.

Напомним, что после разговоров американского и украинского лидеров, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны договорились о немедленном начале работы команд по завершению войны.