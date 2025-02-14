Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

Внутрішньополітичні конфлікти та рішення про санкції свідчать про початок виборчої кампанії. А Кабінет міністрів є "найтемнішим місцем у державі" та позбавлений суб’єктності.

Про це заявила народна депутатка України Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 14 лютого.

Про що свідчать санкції проти Порошенка

Южаніна вважає, що в Україні фактично розпочалася передвиборча боротьба. Вона наголосила, що політичні конфлікти всередині країни лише посилюють розкол, особливо на тлі війни.

"Хіба початок внутрішньої боротьби — це не початок виборів? Як можна було розпочати цю "возню" всередині країни, коли ми знаємо, що відбувається на фронті? Ми не починали, почав президент Зеленський, тож він буде мати наслідки. Про єдність тепер важко говорити", — зазначила нардепка.

За її словами, Кабмін є "найтемнішим місцем у державі" та позбавлений суб’єктності.

"Вони давно роблять, що хочуть. Навіть рішення про застосування санкцій було колективним голосуванням Кабміну. Мені прикро, що жоден міністр не знайшов у собі сміливості пожертвувати посадою заради справедливості та закону", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що РНБО ввела санкції проти Петра Порошенка. Коментуючи це рішення, експрезидент України зазначив, що для нього це було очікувано.