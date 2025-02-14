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Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

14 лютого 2025 р. 16:59

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17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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16:59 Санкції проти Порошенка — нардепка розкрила "справжній" мотив

Text

13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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Внутрішньополітичні конфлікти та рішення про санкції свідчать про початок виборчої кампанії. А Кабінет міністрів є "найтемнішим місцем у державі" та позбавлений суб’єктності.

Про це заявила народна депутатка України Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 14 лютого.

Про що свідчать санкції проти Порошенка

Южаніна вважає, що в Україні фактично розпочалася передвиборча боротьба. Вона наголосила, що політичні конфлікти всередині країни лише посилюють розкол, особливо на тлі війни.

"Хіба початок внутрішньої боротьби — це не початок виборів? Як можна було розпочати цю "возню" всередині країни, коли ми знаємо, що відбувається на фронті? Ми не починали, почав президент Зеленський, тож він буде мати наслідки. Про єдність тепер важко говорити", — зазначила нардепка.

За її словами, Кабмін є "найтемнішим місцем у державі" та позбавлений суб’єктності.

"Вони давно роблять, що хочуть. Навіть рішення про застосування санкцій було колективним голосуванням Кабміну. Мені прикро, що жоден міністр не знайшов у собі сміливості пожертвувати посадою заради справедливості та закону", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що РНБО ввела санкції проти Петра Порошенка. Коментуючи це рішення, експрезидент України зазначив, що для нього це було очікувано.

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17:50 Три причини, чому Манчестер Сіті пройде Реал

17:47 Трамп заявив, що на Україну чекає політична перестановка

17:44 Сибіга пригадав, як три роки тому із Зеленським був у Мюнхені

17:31 Готуйте теплі речі — Одещину може накрити сніг з дощем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Зеленський сказав, скільки треба людей в армії для захисту від РФ

17:30 Зеленський пояснив, для чого поїде у Саудівську Аравію

17:24 Сенатор США пояснив, що буде у разі повторного вторгнення РФ

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
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21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

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17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір