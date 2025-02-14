Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Внутриполитические конфликты и решения о санкциях свидетельствуют о начале избирательной кампании. А Кабинет министров является "самым темным местом в государстве" и лишен субъектности.

Об этом заявила народный депутат Украины Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 14 февраля.

О чем свидетельствуют санкции против Порошенко

Южанина считает, что в Украине фактически началась предвыборная борьба. Она подчеркнула, что политические конфликты внутри страны только усиливают раскол, особенно на фоне войны.

"Разве начало внутренней борьбы — это не начало выборов? Как можно было начать эту "возню" внутри страны, когда мы знаем, что происходит на фронте? Мы не начинали, начал президент Зеленский, поэтому он будет иметь последствия. О единстве теперь трудно говорить", — отметила нардеп.

По ее словам, Кабмин является "самым темным местом в государстве" и лишен субъектности.

"Они давно делают, что хотят. Даже решение о применении санкций было коллективным голосованием Кабмина. Мне жаль, что ни один министр не нашел в себе смелости пожертвовать должностью ради справедливости и закона", — подытожила она.

Напомним, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. Комментируя это решение, экс-президент Украины отметил, что для него это было ожидаемо.