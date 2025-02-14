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Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

14 февраля 2025 г. 16:59

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16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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Внутриполитические конфликты и решения о санкциях свидетельствуют о начале избирательной кампании. А Кабинет министров является "самым темным местом в государстве" и лишен субъектности.

Об этом заявила народный депутат Украины Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 14 февраля.

О чем свидетельствуют санкции против Порошенко

Южанина считает, что в Украине фактически началась предвыборная борьба. Она подчеркнула, что политические конфликты внутри страны только усиливают раскол, особенно на фоне войны.

"Разве начало внутренней борьбы — это не начало выборов? Как можно было начать эту "возню" внутри страны, когда мы знаем, что происходит на фронте? Мы не начинали, начал президент Зеленский, поэтому он будет иметь последствия. О единстве теперь трудно говорить", — отметила нардеп.

По ее словам, Кабмин является "самым темным местом в государстве" и лишен субъектности.

"Они давно делают, что хотят. Даже решение о применении санкций было коллективным голосованием Кабмина. Мне жаль, что ни один министр не нашел в себе смелости пожертвовать должностью ради справедливости и закона", — подытожила она.

Напомним, что СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. Комментируя это решение, экс-президент Украины отметил, что для него это было ожидаемо.

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17:14 Зеленський заявив, що США ніколи не бачили Україну в НАТО

17:08 Сенатор США назвал, что нужно для остановки войны в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:02 Зеленский объяснил, почему считает Путина лжецом

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16:59 Санкции против Порошенко — нардеп раскрыла "настоящий" мотив

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE