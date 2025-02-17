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Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

17 лютого 2025 р. 13:55

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

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12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

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11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

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11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

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Українське законодавство не дає права чинним військовослужбовцям балотуватися на місцевих чи парламентських виборах. Тому треба передбачити таку можливість й гарантувати військовим право бути обраними.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 17 лютого.

Військові на виборах

"Коли ми починаємо говорити взагалі про тематику виборів. Одна з них це яким чином забезпечити право для не просто голосувань, права вибору для військовослужбовців, а і права бути обраним серед військовослужбовців", — сказав Кицак.

Він уточнив, що на жаль, зараз наше законодавче поле не дає можливості чинним військовим балотуватися на ті чи інші посади. Якщо ми говоримо, наприклад про парламентські вибори або місцеві. На думку нардепа, для того, аби передбачити цей важливий елемент та гарантувати військовим право бути обраним — нам необхідно передбачити систему.

"Ми працюємо з такими елементами "а що, якщо". А що якщо потужні командири, які виявлять свою політичну позицію і захочуть бути обраними — що відбудеться і на кого потрібно буде покласти виконуючі обов'язки певної бригади чи з'єднання. Або якщо це активні військові, і дуже багато цих "але" на яких відповідей на даний час немає", — додав він.

Раніше нардеп Володимир Мороз заявив, що проведення виборів в Україні зараз є неможливим, бо багато українців перебувають на фронті.

А на думку нардепа Ніни Южаніної, в Україні фактично розпочалася передвиборча боротьба.

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15:10 Іноземцям заборонили купувати житло в одній з країн

14:56 США хочуть відправити в Україну військових з двох країн, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:52 У Харкові чоловік уник мобілізації через роботу — що вирішив суд

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

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12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

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11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

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