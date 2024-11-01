Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

В Украине все госслужащие должны подавать декларации про имущество. Однако за новым законопроектом исключением станут работники Счетной палаты.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Ранок.LIVE.

Декларации чиновников

Нардеп возмутилась увеличением фонда оплаты труда чиновников на 10 миллиардов гривен в этом году при уменьшении численности работников аппарата госслужб.

"А потом вы выделяете такие службы, как Счетная палата, как другие, мы знаем, где зарплата достигает точно 500 тысяч гривен в месяц. Это все идет вне закона о государственной службе", — отметила Южанина.

Напомним, у Счетной палаты забрали главную функцию — контроль использования бюджета.

Работники же могут получать зарплату в размере 500 тысяч гривен.