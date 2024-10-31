Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Члени Рахункової палати внаслідок ухваленого Радою закону про реформу цього відомства можуть отримувати заробітні плати сумою у 500 тис. гривень. Натомість у Розрахункової палати забрали головну функцію — контроль використання бюджету.

Таку думку висловив в ефірі Вечір.LIVE 30 жовтня народний депутат Анатолій Бурміч.

Рахунковій палаті збільшили зарплати

Народний депутат Анатолій Бурміч заявив, що Рахунковій палаті не лише розширили повноваження прийнятим законом, а й суттєво збільшили заробітні плати. Таким чином за його словами члени Рахункової палати отримуватимуть до 500 тис. грн на місяць.

"Підвищили їм, тому що закон ухвалили, вона ж в законі ця правка була. Вони їх (Рахункову палату. — Ред.) знищили, як важіль парламенту за контролем бюджетних коштів, і за це, що вони не будуть працювати, в цьому плані їм підвищили в два рази гроші заробітних плат", — висловився Бурміч.

Також посадовець додав, що на членів Рахункової палати поклали забагато обов'язків, які неможливо фізично встигнути виконати.

"Вони не розуміють головної функції рахункової палати. Там понапихували все їм для того, щоб вона не працювала, тому що 11 людей не можуть охопити всі завдання, які на них поклали просто неможливо фізично це зробити. А головне, що забрали головну функцію — контроль використання бюджету", — сказав нардеп.

Зазначимо, що ухвалення реформи було вимогою міжнародних партнерів, щоб отримати фінансування на понад 2 млрд доларів від МВФ та США. Важливо, що кількість членів Рахункової палати зменшиться до 11, а перевагу при відборі отримають міжнародні експерти.

Нагадаємо, Верховна Рада України нещодавно скасувала підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд грн.

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