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Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

31 октября 2024 г. 9:43

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Члены Счетной палаты в результате принятого Советом закона о реформе этого ведомства могут получать заработные платы в размере 500 тыс. гривен. Зато у Расчетной палаты забрали главную функцию — контроль использования бюджета.

Такое мнение высказал в эфире Вечір.LIVE 30 октября народный депутат Анатолий Бурмич.

Счетная палата увеличила зарплаты

Народный депутат Анатолий Бурмич заявил, что Счетная палата не только расширила полномочия принятого закона, но и существенно увеличила заработные платы. Таким образом, по его словам, члены Счетной палаты будут получать до 500 тыс. грн в месяц.

"Повысили им, потому что закон приняли, она же в законе эта правка была. Они их (Счетную палату. — Ред.) уничтожили, как рычаг парламента по контролю бюджетных средств, и за то, что они не будут работать, в этом плане им повысили в два раза деньги заработных плат", — высказался Бурмич.

Также чиновник добавил, что на членов Счетной палаты возложили слишком много обязанностей, которые невозможно физически успеть выполнить.

"Они не понимают главную функцию счетной палаты. Там напихали все им для того, чтобы она не работала, потому что 11 человек не могут охватить все задачи, которые на них возложили просто невозможно физически это сделать. А главное, что забрали главную функцию — контроль использование бюджета", — сказал нардеп.

Отметим, что принятие реформы было требованием международных партнеров, чтобы получить финансирование более чем на 2 млрд долларов от МВФ и США. Важно, что количество членов Счетной палаты снизится до 11, а преимущество при отборе получат международные эксперты.

Напомним, Верховная Рада Украины недавно упразднила повышение зарплат прокурорам на 3 млрд грн.

Также ранее мы писали, что именно предполагает реформа Счетной палаты.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

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