Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

В Україні всі держслужбовці мають подавати майнові декларації. Однак за новим законопроєктом винятком стануть працівники Рахункової палати.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Ранок.LIVE.

Декларації чиновників

Нардепка обурилася збільшенню фонду оплати праці чиновників на 10 мільярдів гривень цього року при зменшенні чисельності працівників апарату держслужб.

"А потім ви виокремлюєте отакі служби, як Рахункова палата, як інші, ми знаємо, де зарплата сягає точно 500 тисяч гривень на місяць. Це все йде поза законом про державну службу", — зауважила Южаніна.

Нагадаємо, у Рахункової палати забрали головну функцію — контроль використання бюджету.

Натомість працівники можуть отримувати зарплату в розмірі 500 тисяч гривень.