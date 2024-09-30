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Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

30 сентября 2024 г. 23:41

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23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

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23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

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23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

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23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

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19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

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17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

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Народная депутат от фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина уверена, что Офис президента задумывается над проведением выборов. По ее мнению, об этом свидетельствуют его действия в течение последнего полугода.

Такое мнение Южанина высказала в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 30 сентября.

Офис президента готовится к выборам

"При технических возможностях, я считаю, выборы нужно проводить. Иначе я даже не представляю, как будет скатываться страна", — отметила Южанина

Она добавила, что смена власти необходима, поскольку государство теряет свой функционал.

"Если бы была позиция президента по объединению всех профессиональных людей вокруг работы для того, чтобы нам вынырнуть из пропасти, хотя бы там в экономическом плане, но этого намерения нет, поэтому я вижу единственный путь для того, чтобы страна продолжила свое существование — это перезагрузки власти", — считает Южанина.

Также нардепка подчеркнула, что после проведения выборов не все нынешние депутаты Верховной Рады снова попадут в зал.

"Большинство не хочет идти на выборы, потому что большинство из них и не попадет в Раду", — объяснила нардепка.

Отметим, несколько дней назад издание The Economist со ссылкой на неизвестные источники сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году на фоне снижения его рейтингов.

Напомним, недавно депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания военного положения.

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