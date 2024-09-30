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Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

30 вересня 2024 р. 23:41

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23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

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23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

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23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

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19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

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17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

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15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

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13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

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Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна впевнена, що Офіс президента задумується над проведенням виборів. На її думку про це свідчать його дії протягом останній пів року.

Таку думку Южаніна висловила в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 30 вересня.

Офіс президента готується до виборів

"За технічних можливостей, я вважаю, вибори треба проводити. Інакше я навіть не уявляю, як буде скочуватися країна", — зазначила Южаніна

Вона додала, що зміна влади необхідна, оскільки держава втрачає свій функціонал. 

"Якби була позиція президента щодо об'єднання всіх професійних людей навколо роботи для того, щоб нам винирнути з прірви, хоча б там в економічному плані, але цього наміру немає, тому я бачу єдиний шлях для того, щоб країна продовжила своє існування — це перезавантаження влади", — вважає Южаніна.

Також нардепка наголосила, що після проведення виборів не всі нинішні депутати Верховної Ради знову потраплять в залу.

"Більшість не хоче іти на вибори, тому що більшість з них і не потрапить до Ради", — пояснила нардепка.

Зазначимо, кілька днів тому видання The Economist, посилаючись на невідомі джерела, повідомило, що Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році на тлі зниження його рейтингів. 

Нагадаємо, нещодавно  депутат від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану. 

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