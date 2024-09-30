Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна впевнена, що Офіс президента задумується над проведенням виборів. На її думку про це свідчать його дії протягом останній пів року.

Таку думку Южаніна висловила в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 30 вересня.

Офіс президента готується до виборів

"За технічних можливостей, я вважаю, вибори треба проводити. Інакше я навіть не уявляю, як буде скочуватися країна", — зазначила Южаніна

Вона додала, що зміна влади необхідна, оскільки держава втрачає свій функціонал.

"Якби була позиція президента щодо об'єднання всіх професійних людей навколо роботи для того, щоб нам винирнути з прірви, хоча б там в економічному плані, але цього наміру немає, тому я бачу єдиний шлях для того, щоб країна продовжила своє існування — це перезавантаження влади", — вважає Южаніна.

Також нардепка наголосила, що після проведення виборів не всі нинішні депутати Верховної Ради знову потраплять в залу.

"Більшість не хоче іти на вибори, тому що більшість з них і не потрапить до Ради", — пояснила нардепка.

Зазначимо, кілька днів тому видання The Economist, посилаючись на невідомі джерела, повідомило, що Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році на тлі зниження його рейтингів.

Нагадаємо, нещодавно депутат від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану.