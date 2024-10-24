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Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

24 октября 2024 г. 17:48

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Без импортного газа Украине будет сложно удержать баланс в газотранспортной системе Украины (ГТС). Есть два ключевых аспекта энергетической стабильности.

Об этом заявил глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире День.LIVE  в четверг, 24 октября.

Ключевые аспекты энергетической стабильности

Игнатьев подчеркнул, что импортный газ является важным аспектом стабилизации энергосистемы Украины. Он необходим для поддержания давления и обеспечения стабильной работы системы.

"Необходимо обеспечить в нашей энергосистеме давление. Именно импортным газом обеспечивают давление и балансировку нашей ГТС. К сожалению, без этого газа, это будет сложная задача для наших газовиков. Продолжается дискуссия будет ли это азербайджанский газ или другой. У меня есть ответ — это российский газ. Он будет зафрахтован, как азербайджанский, но фактически он будет российский", — сказал Игнатьев.

Эксперт также акцентировал внимание на важности обеспечения валютных поступлений в бюджет, что способствует стабилизации энергетической ситуации.

Он подчеркнул, что поддержка европейских партнеров — решающий фактор для энергетической безопасности Украины.

Ранее бывший министр энергетики Алексей Оржель заявил, что если Украина будет зарабатывать деньги на транспортировке российского газа, то россияне извлекут из этого гораздо больше пользы. В частности, государство агрессор останется на рынке природного газа в Европе.

Также мы сообщали, что эксперт по энергетике Сергей Макогон заявил, что Украина еще с 2020 года готовилась к отсутствию транзита российского газа. По его мнению, наше государство способно прожить без него.

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