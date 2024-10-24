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Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

24 жовтня 2024 р. 17:48

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17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

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Без імпортного газу Україні буде складно втримати баланс у Газотранспортній системі України (ГТС). Є два ключові аспекти енергетичної стабільності.

Про це заявив голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE у четвер, 24 жовтня.

Ключові аспекти енергетичної стабільності

Ігнатьєв наголосив, що імпортний газ є важливим аспектом для стабілізації енергосистеми України. Він необхідний для підтримки тиску та забезпечення стабільної роботи системи.

"Необхідно забезпечити в нашій енергосистемі тиск. Саме імпортним газом забезпечують тиск і балансування нашої ГТС. На превеликий жаль, без цього газу, це буде складна задача для наших газовиків. Триває дискусія чи буде це азербайджанський газ, чи інших. У мене є відповідь — це російських газ. Він буде зафрахтований, як азербайджанський, але фактично він буде російський", — сказав Ігнатьєв.

Експерт також акцентував увагу на важливості забезпечення валютних надходжень до бюджету, що також сприяє стабілізації енергетичної ситуації.

Він наголосив, що підтримка європейських партнерів є вирішальним фактором для енергетичної безпеки України.

Раніше колишній міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що якщо Україна зароблятиме гроші на транспортуванні російського газу, то росіяни отримають з цього набагато більше користі. Зокрема, держава агресор залишиться на ринку природного газу у Європі.

Також ми повідомляли, що експерт з питань енергетики Сергій Макогон заявив, що Україна ще з 2020 року готувалася до відсутності транзиту російського газу. На його думку наша держава спроможна прожити без нього.

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