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Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

18 жовтня 2024 р. 23:47

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00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
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23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

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19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

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17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

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13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

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09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

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Колишній міністр енергетики Олексій Оржель переконаний, що якщо Україна зароблятиме гроші на транспортуванні російського газу, то росіяни отримають з цього набагато більше користі. Зокрема, держава агресор залишиться на ринку природного газу у Європі.

Таку думку Оржель висловив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 18 жовтня.

Росіяни отримають вигоду з транзиту газу

Окрім вище сказаного, загарбники заробляють кошти, які йдуть на зменшення вже збиткового "Газпрому". У кінцевому рахунку ці гроші можуть бути використані на те, щоб виробляти ракети, якими потім завдає удари по Україні.

Ексміністр тако додав, що вкрай важливо зафіксувати процес доставки газу, де є певні сторони, які частково залежать від цього постачання.

"Так ми могли б бути впевнені, що наші об'єкти енергетичної інфраструктури захищені", — зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що експерт з питань енергетики Сергій Макогон заявив, що Україна ще з 2020 року готувалася до відсутності транзиту російського газу. На його думку наша держава спроможна прожити без нього.

Також президент Словаччини Пітер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Каліняк погрожують Україні через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Обіцяють застосувати заходи, якщо ситуація не буде виправлена. 

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