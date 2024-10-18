Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Бывший министр энергетики Алексей Оржель убежден, что если Украина будет зарабатывать деньги на транспортировке российского газа, то россияне извлекут из этого гораздо больше пользы. В частности, государство агрессор останется на рынке природного газа в Европе.

Такое мнение Оржель высказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 18 октября.

Россияне извлекут выгоду из транзита газа

Помимо вышеизложенного, захватчики зарабатывают средства, которые идут на уменьшение уже убыточного "Газпрома". В конечном счете эти деньги могут быть использованы для того, чтобы производить ракеты, которыми потом наносит удары по Украине.

Экс-министр также добавил, что крайне важно зафиксировать процесс доставки газа, где есть определенные стороны, частично зависящие от этой поставки.

"Так мы могли бы быть уверены, что наши объекты энергетической инфраструктуры защищены", — отметил он.

Ранее мы сообщали, что эксперт по энергетике Сергей Макогон заявил, что Украина еще с 2020 года готовилась к отсутствию транзита российского газа. По его мнению, наше государство способно прожить без него.

Также президент Словакии Питер Пеллегрини и министр обороны Роберт Калиняк угрожают Украине из-за прекращения транзита нефти "Лукойл" через трубопровод "Дружба". Обещают принять меры, если ситуация не будет исправлена.