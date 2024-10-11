Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины arrow
Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

11 октября 2024 г. 19:32

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Украинцам следует ожидать снижения доходов в 2025 году. Спад ожидается на уровне 7-8%.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин в эфире День.LIVE в пятницу, 11 октября.

Почему доходы украинцев упадут

По словам Пендзина, в 2022 году реальные доходы украинцев упали на 25%, а в 2023-м выросли на 1%.

"В 2024 году ожидается небольшой рост за счет индексации минимальной заработной платы и прожиточного минимума. В 2025 году доходы упадут минимум на 7-8%", — сказал он.

Эксперт отметил, что причиной падения доходов в 2025 году станет отсутствие индексации на фоне продолжающейся из-за войны высокой инфляции.

"В 2023 году наши партнеры дали 42 миллиарда долларов на социальные расходы, в 2024 уже меньше — 37 миллиардов, а в 2025 году ожидается всего 35. Надо понимать, что финансировать социальные расходы надо из чего-то. У нас бюджет на следующий год два триллиона доходов, и где-то около 3,7 триллиона расходов. Поэтому главная причина того, что сегодня происходит с реальными доходами населения — это война", — подчеркнул Пендзин.

Он добавил, что все, что государство сейчас зарабатывает, оно тратит не на социальные нужды, а на безопасность и оборону.

Ранее народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец предложил повысить минимальную зарплату в бюджете-2025. Он говорит, что при таких условиях не нужно поднимать налоги.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год, который уже направили на рассмотрение комитета.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:09 Зеленский подвел итоги встреч с партнерами в Европе — вечернее обращение

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

20:00 Альтернатива мобилизации — какие преимущества есть во время войны

20:00 Отсрочка для педагогов — кого в 2024 году точно мобилизуют

19:41 В Киеве нарушитель избил инспектора КГГА — полиция задержала мужчину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

19:09 Глава МИД Польши сделал громкое заявление по Волынской трагедии

19:04 Ляшко объяснил, в чем состоит реформа МСЭК — какие изменения ожидаются

18:57 Обновление данных в "Резерв+" — могут ли украинцы сделать это повторно

20:09 Зеленский подвел итоги встреч с партнерами в Европе — вечернее обращение

20:00 Альтернатива мобилизации — какие преимущества есть во время войны

20:00 Отсрочка для педагогов — кого в 2024 году точно мобилизуют

19:41 В Киеве нарушитель избил инспектора КГГА — полиция задержала мужчину

19:09 Глава МИД Польши сделал громкое заявление по Волынской трагедии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:04 Ляшко объяснил, в чем состоит реформа МСЭК — какие изменения ожидаются

18:57 Обновление данных в "Резерв+" — могут ли украинцы сделать это повторно

18:47 Экс-футболист сборной Украины объяснил, почему команда не обыграет Грузию

18:42 В Одессе водителям и поварам предлагают зарплату в 100 тыс. грн — какие условия

18:40 В Киеве СБУ задержала участника ИГИЛ, который семь лет скрывался

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России