Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Украинцам следует ожидать снижения доходов в 2025 году. Спад ожидается на уровне 7-8%.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин в эфире День.LIVE в пятницу, 11 октября.

Почему доходы украинцев упадут

По словам Пендзина, в 2022 году реальные доходы украинцев упали на 25%, а в 2023-м выросли на 1%.

"В 2024 году ожидается небольшой рост за счет индексации минимальной заработной платы и прожиточного минимума. В 2025 году доходы упадут минимум на 7-8%", — сказал он.

Эксперт отметил, что причиной падения доходов в 2025 году станет отсутствие индексации на фоне продолжающейся из-за войны высокой инфляции.

"В 2023 году наши партнеры дали 42 миллиарда долларов на социальные расходы, в 2024 уже меньше — 37 миллиардов, а в 2025 году ожидается всего 35. Надо понимать, что финансировать социальные расходы надо из чего-то. У нас бюджет на следующий год два триллиона доходов, и где-то около 3,7 триллиона расходов. Поэтому главная причина того, что сегодня происходит с реальными доходами населения — это война", — подчеркнул Пендзин.

Он добавил, что все, что государство сейчас зарабатывает, оно тратит не на социальные нужды, а на безопасность и оборону.

Ранее народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец предложил повысить минимальную зарплату в бюджете-2025. Он говорит, что при таких условиях не нужно поднимать налоги.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год, который уже направили на рассмотрение комитета.