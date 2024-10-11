Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини arrow
Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

11 жовтня 2024 р. 19:32

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Text

13:00Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Text

12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Text

12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

Text

10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Text

13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Text

12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Text

12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

Text

10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

Українцям варто очікувати на зниження доходів у 2025 році. Спад очікується на рівні 7-8%. 

Про це заявив економіст Олег Пендзин в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 11 жовтня.

Чому доходи українців впадуть 

За словами Пендзина, у 2022 році реальні доходи українців впали на 25%, а у 2023-му — зросли на 1%.

"У 2024-му очікується невелике зростання за рахунок індексації мінімальної заробітньої плати та прожиткового мінімуму. У 2025 році доходи впадуть мінімум на 7-8%", — сказав він.

Експерт зазначив, що причиною падіння доходів у 2025 році стане відсутність індексації на тлі високої інфляції, яка продовжується через війну. 

"В 2023 році наші партнери дали 42 мільярди доларів на соціальні видатки, в 2024 вже менше — 37 мільярдів, а в 2025 році очікується лише 35. Треба розуміти, що фінансувати соціальні видатки треба з чогось. У нас бюджет на наступний рік два трильйони доходів, і десь близько 3,7 трильйони видатків. Тому головна причина того, що сьогодні відбувається з реальними доходами населення — це війна", — наголосив Пендзин.

Він підкреслив, що все, що держава зараз заробляє, вона витрачає не на соціальні потреби, а на безпеку і оборону.

Раніше народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець запропонував підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025. Він каже, що за таких умов не потрібно було б застосовувати необґрунтовані податки.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2025 рік, який вже направлений на розгляд комітету.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

20:00 Альтернатива мобілізації — які переваги є під час війни

20:00 Відстрочка для освітян — кого в 2024 році точно мобілізують

19:41 У Києві порушник побив інспекторку КМДА — поліція затримала чоловіка

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

19:09 Глава МЗС Польщі зробив гучну заяву щодо Волинської трагедії

19:04 Ляшко пояснив, у чому полягатиме реформа МСЕК — які зміни очікуються

18:57 Оновлення даних у "Резерв+" — чи можуть українці зробити це повторно

18:47 Ексфутболіст збірної України пояснив, чому команда не обіграє Грузію

20:00 Альтернатива мобілізації — які переваги є під час війни

20:00 Відстрочка для освітян — кого в 2024 році точно мобілізують

19:41 У Києві порушник побив інспекторку КМДА — поліція затримала чоловіка

19:09 Глава МЗС Польщі зробив гучну заяву щодо Волинської трагедії

19:04 Ляшко пояснив, у чому полягатиме реформа МСЕК — які зміни очікуються

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:57 Оновлення даних у "Резерв+" — чи можуть українці зробити це повторно

18:47 Ексфутболіст збірної України пояснив, чому команда не обіграє Грузію

18:42 В Одесі водіям і кухарям пропонують зарплату у 100 тис. грн — які умови

18:40 У Києві СБУ затримала учасника ІДІЛ, який сім років переховувався

18:32 Стало відомо, де та коли відбудеться Конференція з відновлення України-2025

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Text

13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Text

12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Text

12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

Text

10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії