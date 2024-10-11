Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Українцям варто очікувати на зниження доходів у 2025 році. Спад очікується на рівні 7-8%.

Про це заявив економіст Олег Пендзин в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 11 жовтня.

Чому доходи українців впадуть

За словами Пендзина, у 2022 році реальні доходи українців впали на 25%, а у 2023-му — зросли на 1%.

"У 2024-му очікується невелике зростання за рахунок індексації мінімальної заробітньої плати та прожиткового мінімуму. У 2025 році доходи впадуть мінімум на 7-8%", — сказав він.

Експерт зазначив, що причиною падіння доходів у 2025 році стане відсутність індексації на тлі високої інфляції, яка продовжується через війну.

"В 2023 році наші партнери дали 42 мільярди доларів на соціальні видатки, в 2024 вже менше — 37 мільярдів, а в 2025 році очікується лише 35. Треба розуміти, що фінансувати соціальні видатки треба з чогось. У нас бюджет на наступний рік два трильйони доходів, і десь близько 3,7 трильйони видатків. Тому головна причина того, що сьогодні відбувається з реальними доходами населення — це війна", — наголосив Пендзин.

Він підкреслив, що все, що держава зараз заробляє, вона витрачає не на соціальні потреби, а на безпеку і оборону.

Раніше народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець запропонував підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025. Він каже, що за таких умов не потрібно було б застосовувати необґрунтовані податки.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2025 рік, який вже направлений на розгляд комітету.