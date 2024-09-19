Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат arrow
Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

19 вересня 2024 р. 17:51

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Народний депутат Павло Бакунець розповів про бюджет України у 2025 році. За його словами, індексація зарплат та соціальні виплати будуть.

Про це Павло Бакунець сказав в ефірі День.LIVE у четвер, 19 вересня.

Бюджет України 2025 року

"Наш уряд, не погоджуючи це з ВРУ, підписує різні меморандуми, зокрема, щоби не підіймати соціальні виплати. Однак зарплата вчителя, освітянина, лікаря — не соціальна виплата, її можна підіймати, шукаючи кошти в поглиблених податках в Україні", — наголосив нардеп.

За його словами, сектор азартних ігор та митниці знову залишаються поза активним наглядом.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:18 Військові показали кадри знищення ворожої гаубиці "МСТА-С" на Харківщині

18:17 За дослідження проблемного тунелю метро у Києві переплатили в 20 разів — ЗМІ

18:10 Прокопенко відзначив азовців, які відбивали окупантів на Кремінському напрямку

18:08 Жорін пояснив, чи продовжить працювати патронатна служба "Янголи Азову"

17:54 Усиновлення сироти — чи дає це право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:53 Народний синоптик Діденко спрогнозувала, в яких регіонах буде мінусова температура

17:51 Обстріли Одещини — Україна просить Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

17:36 Зірка Голлівуду Вінслет заговорила про війну в Україні — що заявила

18:18 Військові показали кадри знищення ворожої гаубиці "МСТА-С" на Харківщині

18:17 За дослідження проблемного тунелю метро у Києві переплатили в 20 разів — ЗМІ

18:10 Прокопенко відзначив азовців, які відбивали окупантів на Кремінському напрямку

18:08 Жорін пояснив, чи продовжить працювати патронатна служба "Янголи Азову"

17:54 Усиновлення сироти — чи дає це право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:53 Народний синоптик Діденко спрогнозувала, в яких регіонах буде мінусова температура

17:51 Обстріли Одещини — Україна просить Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію

17:36 Зірка Голлівуду Вінслет заговорила про війну в Україні — що заявила

17:30 У Києві презентували мурал на честь українських розвідників — фоторепортаж

17:24 В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра підвищиться температура до +26 °C

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід