Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Народний депутат Павло Бакунець розповів про бюджет України у 2025 році. За його словами, індексація зарплат та соціальні виплати будуть.

Про це Павло Бакунець сказав в ефірі День.LIVE у четвер, 19 вересня.

Бюджет України 2025 року

"Наш уряд, не погоджуючи це з ВРУ, підписує різні меморандуми, зокрема, щоби не підіймати соціальні виплати. Однак зарплата вчителя, освітянина, лікаря — не соціальна виплата, її можна підіймати, шукаючи кошти в поглиблених податках в Україні", — наголосив нардеп.

За його словами, сектор азартних ігор та митниці знову залишаються поза активним наглядом.