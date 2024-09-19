Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Народный депутат Павел Бакунец рассказал о бюджете Украины в 2025 году. По его словам, индексация зарплат и социальные выплаты будут.

Об этом Павел Бакунец сказал в эфире День.LIVE в четверг, 19 сентября.

Бюджет Украины в 2025 году

"Наше правительство, не согласовывая это с ВРУ, подписывает различные меморандумы, в частности, чтобы не поднимать социальные выплаты. Однако зарплата учителя, педагога, врача — не социальная выплата, ее можно поднимать, ища средства в углубленных налогах в Украине", — подчеркнул нардеп.

По его словам, сектор азартных игр и таможни снова остаются вне активного надзора.