Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025. За його словами, йдеться про суму на 9 936 грн.

Про це Михайло Волинець сказав в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 10 жовтня.

Мінімальна зарплата у бюджеті-2025

Волинець зазначив, що він разом з однопартійцями подав це в пропозиціях до бюджету на 2025 рік. Він каже, що за таких умов не потрібно було б застосовувати необґрунтовані податки.

Він також підкреслив, що низький прожитковий мінімум, на який орієнтуються всі соціальні виплати, може негативно вплинути на внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, людей з інвалідністю та військових.

Нагадаємо, народний депутат Павло Бакунець поділився інформацією про бюджет України на 2025 рік, зазначивши, що заплановані індексація зарплат і соціальні виплати.

Раніше Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2025 рік, який вже направлений на розгляд комітету.