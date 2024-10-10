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Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

10 жовтня 2024 р. 21:41

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21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

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19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

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18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

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17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

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16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

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13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

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Народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025. За його словами, йдеться про суму на 9 936 грн.

Про це Михайло Волинець сказав в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 10 жовтня.

Мінімальна зарплата у бюджеті-2025

Волинець зазначив, що він разом з однопартійцями подав це в пропозиціях до бюджету на 2025 рік. Він каже, що за таких умов не потрібно було б застосовувати необґрунтовані податки.

Він також підкреслив, що низький прожитковий мінімум, на який орієнтуються всі соціальні виплати, може негативно вплинути на внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, людей з інвалідністю та військових.

Нагадаємо, народний депутат Павло Бакунець поділився інформацією про бюджет України на 2025 рік, зазначивши, що заплановані індексація зарплат і соціальні виплати.

Раніше Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2025 рік, який вже направлений на розгляд комітету.

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01:55 Ілон Маск не дає ні копійки — тільки Польща фінансує Starlink для ЗСУ

01:32 Айтівець "забронював" сам себе через Photoshop — як його покарали за підробку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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