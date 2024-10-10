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Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

10 октября 2024 г. 21:41

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21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

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19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

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18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

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17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

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16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

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15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

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Народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025. По его словам, речь идет о сумме на 9 936 грн.

Об этом Михаил Волынец сказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 10 октября.

Минимальная зарплата в бюджете-2025

Волынец отметил, что он вместе с однопартийцами подал это в предложениях в бюджет на 2025 год. Он говорит, что при таких условиях не нужно применять необоснованные налоги.

Он также подчеркнул, что низкий прожиточный минимум, на который ориентируются все социальные выплаты, может негативно повлиять на внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, людей с инвалидностью и военных.

Напомним, народный депутат Павел Бакунец поделился информацией о бюджете Украины на 2025 год, отметив, что запланированы индексация зарплат и социальные выплаты.

Ранее Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год, который уже направлен на рассмотрение комитета.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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