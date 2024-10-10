Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025. По его словам, речь идет о сумме на 9 936 грн.

Об этом Михаил Волынец сказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 10 октября.

Минимальная зарплата в бюджете-2025

Волынец отметил, что он вместе с однопартийцами подал это в предложениях в бюджет на 2025 год. Он говорит, что при таких условиях не нужно применять необоснованные налоги.

Он также подчеркнул, что низкий прожиточный минимум, на который ориентируются все социальные выплаты, может негативно повлиять на внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, людей с инвалидностью и военных.

Напомним, народный депутат Павел Бакунец поделился информацией о бюджете Украины на 2025 год, отметив, что запланированы индексация зарплат и социальные выплаты.

Ранее Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год, который уже направлен на рассмотрение комитета.