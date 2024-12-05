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Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

5 декабря 2024 г. 13:09

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В Украине могут создать специальную временную следственную комиссию по ситуации с бракованными минами, которые поставляли на фронт. Игнорирование проблемы с бракованными минами может привести к дальнейшему повторению этой ситуации.

Об этом заявила народный депутат Ирина Фриз в эфире Ранок.LIVE в четверг, 5 декабря.

Поставки бракованных мин в ВСУ

По словам Ирины Фриз, оборонный комитет должен отреагировать на поставку бракованных мин. Бездействие может привести к дальнейшему продолжению этой ситуации.

"Прятать голову в песок и пытаться толеровать неловкую деятельность и Минстратегпрома, и производителей, которые причастны к этим минам, означает, что подобное может продолжаться. Я не сторонник того, чтобы это толеровать", — заявила народный депутат.

Ирина Фриз также добавила, что нужно внимательно контролировать то, каким образом будут дальше производиться мины. Она подчеркнула, что нельзя допустить того, чтобы на замену поставляли мины, которые либо разрываются рядом, либо просто падают в нескольких сотнях метров.

"Я думаю, что парламент пойдет дальше. Будет попытка создания соответствующей временной следственной комиссии по этой ситуации. Потому что объемы неисправных мин, которые были направлены в бригады, требуют большого внимания к тому, каким образом будут дальше производиться мины", — сказала Ирина Фриз.

Напомним, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что на изготовление некачественных 120-мм мин было израсходовано 43 миллиарда гривен.

В Верховную Раду вызвали Министра обороны Рустема Умерова. Это произошло из-за скандалов с оборонными заказами для армии.

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12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

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08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

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01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

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21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

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20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

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19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

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16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке