Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Гончаренку повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін arrow
Гончаренку повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Гончаренку повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

27 листопада 2024 р. 12:31

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:31 Гончаренку повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Text

12:31 Гончаренку повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Україні наразі є 100 тисяч бракованих мін. Таких запасів вистачило б на півроку і його сильно бракує військовим.

Про це Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 27 листопада.

Браковані міни в Україні

Гончаренко назвав цю ситуацію "абсолютною катастрофою". Він зазначив, що військовим нема чим стріляти зі 120-мм мінометів.

"Вони є одним з найголовніших озброєнь, які зараз використовуються проти піхотних російських штурмів, на які вони активно перейшли останнім часом. Тому це супер величезна проблема", — додав нардеп.

Гончаренко також розкритикував пояснення, що міни не працюють через погодні умови восени та взимку, і назвав це "блюзнірством". Він наголосив на необхідності закупівлі імпортних мін і додав, що ця проблема ставить під загрозу життя військових та тисячі квадратних метрів України.

Раніше ми писали, що Міжвідомча комісія, створена для розслідування випадків нештатного спрацювання 120-міліметрових мін, визначила основні причини інцидентів. Проблему знайшли тільки в однієї з партій. 

Нагадаємо, в Україні у захисників, які перебувають на фронті, були виявлені неякісні міни. Наразі відкликається понад 100 тисяч одиниць.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:42 Чеченський спецназ хоче прорвати кордон на Харківщині, — ISW

Text

12:31 Гончаренку повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

12:30 Вибух біля будівлі поліції в Житомирі — СБУ затримала агентів РФ

12:27 Чиновник одеської міграційної служби сховав 83 млн грн — деталі

12:23 Прикордонники ефектно знищили техніку РФ на Донеччині — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:18 Нові рейси Укрзалізниці — коли стартує продаж квитків на 2025 рік

11:57 У Миколаєві з'явилася унікальна електронна Книга пам'яті

11:56 Запит Байдена до Конгресу — Маск розкритикував допомогу Києву

11:29 Шведи зроблять Одесу чистішою — як саме

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

12:42 Чеченський спецназ хоче прорвати кордон на Харківщині, — ISW

12:30 Вибух біля будівлі поліції в Житомирі — СБУ затримала агентів РФ

12:27 Чиновник одеської міграційної служби сховав 83 млн грн — деталі

12:23 Прикордонники ефектно знищили техніку РФ на Донеччині — відео

12:18 Нові рейси Укрзалізниці — коли стартує продаж квитків на 2025 рік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:57 У Миколаєві з'явилася унікальна електронна Книга пам'яті

11:56 Запит Байдена до Конгресу — Маск розкритикував допомогу Києву

11:29 Шведи зроблять Одесу чистішою — як саме

11:05 Пенсія після 40 років стажу — на які виплати можна розраховувати

11:03 Динамо-Вікторія — де і коли дивитися матч Ліги Європи

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

12:31 Гончаренку повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США