Гончаренку повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Україні наразі є 100 тисяч бракованих мін. Таких запасів вистачило б на півроку і його сильно бракує військовим.

Про це Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 27 листопада.

Браковані міни в Україні

Гончаренко назвав цю ситуацію "абсолютною катастрофою". Він зазначив, що військовим нема чим стріляти зі 120-мм мінометів.

"Вони є одним з найголовніших озброєнь, які зараз використовуються проти піхотних російських штурмів, на які вони активно перейшли останнім часом. Тому це супер величезна проблема", — додав нардеп.

Гончаренко також розкритикував пояснення, що міни не працюють через погодні умови восени та взимку, і назвав це "блюзнірством". Він наголосив на необхідності закупівлі імпортних мін і додав, що ця проблема ставить під загрозу життя військових та тисячі квадратних метрів України.

Раніше ми писали, що Міжвідомча комісія, створена для розслідування випадків нештатного спрацювання 120-міліметрових мін, визначила основні причини інцидентів. Проблему знайшли тільки в однієї з партій.

Нагадаємо, в Україні у захисників, які перебувають на фронті, були виявлені неякісні міни. Наразі відкликається понад 100 тисяч одиниць.