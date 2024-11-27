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Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

27 ноября 2024 г. 12:31

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Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Украине сейчас есть 100 тысяч бракованных мин. Таких запасов хватило бы на полгода и его сильно не хватает военным.

Об этом Гончаренко в эфире Ранок.LIVE в среду, 27 ноября.

Бракованные мины в Украине

Гончаренко назвал эту ситуацию "абсолютной катастрофой". Он отметил, что военным нечем стрелять из 120-мм минометов.

"Они являются одними из главных вооружений, которые сейчас используются против пехотных российских штурмов, на которые они активно перешли в последнее время. Поэтому это супер огромная проблема", — добавил нардеп.

Гончаренко также раскритиковал объяснение, что мины не работают из-за погодных условий осенью и зимой, и назвал это "кощунством". Он отметил необходимость закупки импортных мин и добавил, что эта проблема ставит под угрозу жизнь военных и тысячи квадратных метров Украины.

Ранее мы писали, что Межведомственная комиссия, созданная для расследования случаев нештатного износа 120-миллиметровых мин, определила основные причины инцидентов. Проблему обнаружили только у одной из партий.

Напомним, в Украине у находящихся на фронте защитников были обнаружены некачественные мины. В настоящее время отзывается более 100 тысяч единиц.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

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08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
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23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

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22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

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18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

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17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE