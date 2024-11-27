Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Украине сейчас есть 100 тысяч бракованных мин. Таких запасов хватило бы на полгода и его сильно не хватает военным.

Об этом Гончаренко в эфире Ранок.LIVE в среду, 27 ноября.

Бракованные мины в Украине

Гончаренко назвал эту ситуацию "абсолютной катастрофой". Он отметил, что военным нечем стрелять из 120-мм минометов.

"Они являются одними из главных вооружений, которые сейчас используются против пехотных российских штурмов, на которые они активно перешли в последнее время. Поэтому это супер огромная проблема", — добавил нардеп.

Гончаренко также раскритиковал объяснение, что мины не работают из-за погодных условий осенью и зимой, и назвал это "кощунством". Он отметил необходимость закупки импортных мин и добавил, что эта проблема ставит под угрозу жизнь военных и тысячи квадратных метров Украины.

Ранее мы писали, что Межведомственная комиссия, созданная для расследования случаев нештатного износа 120-миллиметровых мин, определила основные причины инцидентов. Проблему обнаружили только у одной из партий.

Напомним, в Украине у находящихся на фронте защитников были обнаружены некачественные мины. В настоящее время отзывается более 100 тысяч единиц.