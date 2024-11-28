Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

На виготовлення дефектних 120-мм мін було витрачено 43 мільярди гривень.Їх вилучання з фронту може призвести до трагічних наслідків для бійців ЗСУ.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

Чим небезпечні неякісні міни

Генерал-майор зазначив, що річ тут не тільки в шаленій сумі грошей, а насамперед в безпеці бійців. Адже застряглу міну в стовбурі міномета треба обережно діставати й не факт, що це не закінчиться трагедією.

"На жаль, у своєму житті я бачив, що буває з бійцями, які дістають такі міни. Від людей нічого не залишається", — зазначив Кривонос.

Він підкреслив, що особисто хотів би побачити на фронті тих людей, що є відповідальними за потрапляння подібних мін на фронт і щоб вони власноруч робили "аборт" таким мінометам зі застряглими мінами.

За словами Кривоноса, безкарність у таких питаннях породжує безвідповідальність, яка, своєю чергою, веде до системних провалів у обороноздатності держави.

Раніше ми писали, що Міжвідомча комісія, створена для розслідування випадків нештатного спрацювання 120-міліметрових мін, визначила основні причини інцидентів. Проблему знайшли тільки в однієї з партій.

Нагадаємо, в Україні у захисників, які перебувають на фронті, були виявлені неякісні міни. Наразі відкликається понад 100 тисяч одиниць.