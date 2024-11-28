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Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

28 ноября 2024 г. 0:08

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00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
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13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

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12:31 Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

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На изготовление дефектных 120-мм мин было израсходовано 43 миллиарда гривен. Их изъятие с фронта может привести к трагическим последствиям для бойцов ВСУ.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

Чем опасны некачественные мины

Генерал-майор отметил, что дело здесь не только в сумасшедшей сумме денег, а прежде всего в безопасности бойцов.

"К сожалению, в своей жизни я видел, что бывает с бойцами, которые достают такие мины. От людей ничего не остается", — отметил Кривонос.

Он подчеркнул, что лично хотел бы увидеть на фронте тех людей, которые ответственны за попадание подобных мин на фронт и чтобы они собственноручно делали "аборт" таким минометам с застрявшими минами.

По словам Кривоноса, безнаказанность в таких вопросах порождает безответственность, которая в свою очередь ведет к системным провалам в обороноспособности государства.

Ранее мы писали, что Межведомственная комиссия, созданная для расследования случаев нештатного износа 120-миллиметровых мин, определила основные причины инцидентов. Проблему нашли только у одной из партий.

Напомним, в Украине у находящихся на фронте защитников были обнаружены некачественные мины.

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